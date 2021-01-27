Maltepe'de gece yarısı korku dolu anlar!

Bağlarbaşı Mahallesi Hayrullah Sokak üzerinde bulunan 10 katlı bir bina için yaklaşık bir ay önce oturulamaz raporu alınarak boşaltıldı. Bugün sabah saatlerinde o binanın yıkımına başlandı. Ancak çevredeki diğer binalarda oturan vatandaşların iddiasına göre yetkililere haber verilmeden ve herhangi bir tedbir alınmadan başlanan yıkıma akşam saatlerinde ara verildi.

Yıkım işlemini yapanlar yarın sabah devam etmek üzere binanın etrafında herhangi bir önlem almadan bırakıp gitti. İddiaya göre yıkım ekibi ayrıldıktan sonra binadan kopan parçalar düşmeye başladı. Bunun üzerine çevredeki binalarda oturan vatandaşlar polise haber verdi.

ÇEVREDEKİ ÜÇ BİNA BOŞALTILDI

Haber verilmesi üzerine olay polis, zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve zabıta ekipleri yıkımı yarım kalan binanın etrafında güvenlik önlemi aldı. Binanın yıkılması durumunda zarar verme ihtimali olan üç binada oturanlar tedbir amaçlı olarak tahliye edildi. Binanın yıkımına sabah tekrar başlanacağı öğrenildi.

YARISINI YIKMIŞLAR BİNA ASKIDA KALMIŞ

Yıkılan binanın karşısındaki binada oturan Gazi Aydoğan, "Bugün burayı arkadaşlar başlamışlar yıkaya yalnız binanın yarısını yıkmışlar, bina askıda kalmış. Burada bir bekçi arkadaş vardı, yanına gittim, 'Bu binayı neden böyle bıraktılar' dedim. Onun da bir bilgisi yok. Sonra binada çatırtı başlayınca ben ileriye doğru koştum, kepçenin olduğu yere doğru, bekçiyi de yanımda aldım götürdüm. O sırada askıdaki parçanın yarısı aşağı indi. Müteahhiti arıyoruz, yeni geldi. Kimse sahiplenmiyor, böyle garip bir durum bu yani. Bina bir ay önce boşaltılmıştı" şeklinde konuştu.

BELEDİYENİN HABERİNİN OLMADIĞI SÖYLENİYOR

Karşı binada oturan başka bir vatandaş olan Mürsel Balcı ise; "Sabah gördüm yıkım başlarken yıkım çok alelade bir yıkım, bir önlem falan alınmamış. Belediyenin haberinin olmadığı söyleniyor. Binadan iki kişi çıktı. Allah korusun evsiz herhalde iki kişi çıktı. Birden bire yıkım olsaydı, binadakiler de ölmüş olacaktı. Şu en üst köşede bir parça bıraktılar birkaç saat sonra o parça aşağı indi. Çevrede hiçbir tedbir almamışlardı. Daha yeni şerit çekildi" dedi.