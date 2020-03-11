Maltepe’de ‘kadın’ forumu

Maltepe Belediyesi’nin ev sahipliğinde 15 ülkeden akademisyen, sanatçı, yazar ile Türkiye’nin alanında başarılı isimlerinin katıldığı ‘Türkiye’de ve Dünyada Kadın’ forumu sona erdi. Gülben Ergen, Nazan Kesal ve Tuba Ünsal’ın da katıldığı ikinci günde, kadının ekonomiye katılımı, eğitim ve fırsat eşitliği, siyasette kadın temsiliyeti, yaratıcı endüstriler ve kadın, benim hikâyem, senin hikâyen başlıklı konular ele alındı. İzmir Menderes’te 6 öğrenciye cinsel istismarda bulunan okul müdürünün yargılanmasını sağlayan Saadet Özkan da, kendi hikâyesini anlattı. -HABER ARAŞTIRMA