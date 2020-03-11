MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Maltepe’de ‘kadın’ forumu
ABONE OL
11.03.2020 - 07:00 |

Maltepe’de ‘kadın’ forumu

Maltepe’de ‘kadın’ forumu

Maltepe Belediyesi’nin ev sahipliğinde 15 ülkeden akademisyen, sanatçı, yazar ile Türkiye’nin alanında başarılı isimlerinin katıldığı ‘Türkiye’de ve Dünyada Kadın’ forumu sona erdi. Gülben Ergen, Nazan Kesal ve Tuba Ünsal’ın da katıldığı ikinci günde, kadının ekonomiye katılımı, eğitim ve fırsat eşitliği, siyasette kadın temsiliyeti, yaratıcı endüstriler ve kadın, benim hikâyem, senin hikâyen başlıklı konular ele alındı. İzmir Menderes’te 6 öğrenciye cinsel istismarda bulunan okul müdürünün yargılanmasını sağlayan Saadet Özkan da, kendi hikâyesini anlattı. -HABER ARAŞTIRMA

Türkiye'de ilk corona virüsü vakası tespit edildiSağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı." ifadelerini kullandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şşafak vakti dev uyuşturucu operasyonu!

Şşafak vakti dev uyuşturucu operasyonu!

Memur, emekli, dul ve yetim herkesi kapsıyor! Çift maaş...

Memur, emekli, dul ve yetim herkesi kapsıyor! Çift maaş...

Orduya saldırdı! 8 ölü...

Orduya saldırdı! 8 ölü...

İşte Türkiye'nin keşfedilmemiş adresleri!

İşte Türkiye'nin keşfedilmemiş adresleri!

Sıradaki Haber