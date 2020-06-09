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09.06.2020 - 07:48 | | DHA

Maltepe'de kamyonet minibüse çarptı: 1'i ağır 5 yaralı

İstanbul Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği kamyonet, önce bariyerlere çarptı ardından da aynı istikamette seyir halindeki minibüse çarptı. Kazada biri ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 06.00 sıralarında D-100 karayolu, Kadıköy istikametinde Maltepe Köprüsü'nün yaklaşık 200 metre ilerisinde meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy istikametine doğru seyir halinde olan bir lojistik firmasına ait M.Ç.'nin kullandığı 34 HO 5577 plakalı kamyonetin sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Bariyerlere çarpan kamyonet savrularak aynı istikamette seyir halinde olan ve ismi öğrenilemeyen 34 HF 4306 plakalı minibüsle kafa kafaya çarpıştı.

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ DİREKSİYONDA SIKIŞTI

Kazanın ardından olay yerinde itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında direksiyona sıkışan minibüs sürücüsü, sağlık ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılarak Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyonette bulunan 4 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından olay yerine gelen yaralıların yakınları gözyaşlarına boğuldu.

 

Maltepede kamyonet minibüse çarptı: 1i ağır 5 yaralı

TRAFİK KİLİTLENDİ

Kaza nedeniyle D-100 karayolu Kadıköy istikametinde trafik durma noktasına geldi. Bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, ulaşım polis ekipleri tarafından tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Kaza yapan araçların olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

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