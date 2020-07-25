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25.07.2020 - 00:41 | | DHA

Maltepe'de polise silahlı saldırı: 10 kişi gözaltına alındı

Maltepe'de bir restoranda toplanan silahlı 10 kişi kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere saldırdı. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda polise saldıran 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Maltepe'de polise silahlı saldırı: 10 kişi gözaltına alındı

Olay, saat 22.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi İnönü Caddesinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre restoranda toplanan 10 kişilik grup aralarında konuşurken, kavga etmekten bahsettiklerini duyan bir vatandaş polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, şüphelilerin kimliğini kontrol etmek istedi. Bunun üzerine şüpheliler silahlarla polise ateş etmeye başladı.

Olay yerindeki ekiplerin destek istemesi üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa süren çatışmanın ardından şüpheli 10 kişi yakalandı.

Şüpheliler gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüphelilerin olay yerine geldiği 34 NU 1181 ve 16 AS 180 plakalı iki otomobil ise incelenmek üzere çekici yardımı ile otoparka çekildi.

Polis olayla ilgili geniş soruşturma başlattı.

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