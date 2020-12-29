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29.12.2020 - 16:22 | | DHA

Maltepe'de yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu

İstanbul Maltepe'de yaklaşan yılbaşı öncesi polis ekipleri tarafından bir adresin depo kısmına yapılan operasyonda, 120 adet 1 litrelik etil alkol ele geçirildi. Konu ile ilgili gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Maltepe'de yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde kaçak alkol üretip, satış yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, Maltepe'de bir adreste kaçak alkol üretildiği bilgisine ulaşıldı. Gelen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, depo kısmında arama yaptı. Yapılan aramalarda 84 adet 1'er litrelik sahte alkol şişesi, 5 adet 5 litrelik bidon ele geçirildi. Operasyon sonucunda Y.Ç. ve G.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifadelerinde Yalı Mahallesi'nde bulunan bir otoparkta da etil alkol olduğunu söyledi. Bu bilgi üzerine otoparkta yapılan aramalarda 120 adet 1 litrelik etil alkol ele geçirildi.

Y.Ç. ve G.A., gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Maltepe'de vahşet! Öğretim görevlisini yakarak öldürdüSon dakika haberine göre; İstanbul Maltepe'de bir kişi eski sevgilisi olduğu iddia edilen kadının önce boğazını kesti. Ardından üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi. Özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan Aylin Sözer feci şekilde hayatını kaybederken, şüpheli ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de saldırdı. Kemal Delbe gözaltına alındığı sırada çevredekiler linç girişiminde bulundu. Delbe'nin üzerinden kadına ait altın kolyeler çıktı.
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