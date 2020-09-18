Manavgat'ta silahlı kavga! Bacağından vuruldu

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Manavgat Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi. İkinci el telefon tamiri ve satışı yapan iş yerine arkadaşıyla birlikte gelen O.S., bir süre sonra aynı iş yerine gelen kişilerle tartıştı. Çıkan arbedede bıçak çeken O.S. tabancayla bacağından vurularak yaralandı. Şüpheliler kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı O.S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. O.S.'nin uyuşturucu madde ticaretinden çok sayıda suç kaydının olduğu belirtildi. Saldırganları yakalamak için çalışma başlatan polis, olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.