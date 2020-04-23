Manidar Ne Demek? Manidar Olmak, Manidar Bulmak Kelimelerinin Anlamı Nedir?

Manidar kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür. TDK’ya göre ise manidar kelimesinin Türkçe karşılığı ‘anlamlı’ şeklinde yer almaktadır. Buna bir örnek vermek gerekirse; ‘’Soruyu soruşum da ses tonum da manidardı’ (Ahmet Ümit)

Manidar Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Manidar kelimesi Arapça kökenli olup Farsça eki ile beraber Osmanlıca üzerinden günümüze kadar ulaşmış sözcükler arasında yer alır. Birçok değişik anlamı üzerinden gündelik yaşam içerisinde kullanılabilmektedir.

- Anlamlı,

- Düşündürücü,

- İma etmek,

- Gizli anlamı bulunan,

Bu gibi farklı anlamlar üzerinden manidar kelimesini tek başına ya da cümle içerisinde kullanmak mümkün. Genelde halk dilinde yalnızca düşündürücü ya da ima etmek gibi anlamları üzerinden bilinir. Ancak bu kelime birçok değişik anlamı kapsamında da kullanılır. Örneğin manidar bulmak ‘düşündürücü’ ya da ‘gizli anlamı bulunan’ şeklinde tabir edilebilmektedir.