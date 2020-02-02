Manisa'da 15 tatil uzatıldı mı? Elazığ ve Malatya'da okullar ne zaman açılacak?

Manisa beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Bugün son olarak Manisa 4.6 ile sallandı. Depremler nedeniyle Elazığ'da tüm okullar ve Malatya'da birçok ilçede okullar tatil edilirken Manisa'daki öğrenciler de deprem nedeniyle 15 tatilin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor.

MANİSA'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Manisa içinse henüz 15 Tatili uzatma söz konusu değil. Okullar 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

ELAZIĞ'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Elazığ'da bütün okullar 10 Şubat'ta açılacak. Üniversiteler ise 17 Şubat'ta eğitime başlayacak.

MALATYA'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçeleri ile birlikte Yeşilyurt, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Hekimhan, Kuluncak ve Yazıhan ilçelerinde Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Liselerde 10 Şubat 2020 tarihine kadar eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmiştir” dedi.

Bu açıklamayla birlikte, Malatya genelinde, ana okulu, ilk, orta ve liselerin tamamında ilk yarı tatili 10 Şubat'a kadar uzatılmış oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün yaptığı açıklamada, Elazığ’daki tüm ilk, orta ve lise, Malatya’da ise Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde ilk yarı ara tatili 10 Şubat’a kadar uzatıldığını açıklamıştı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Elazığ ve Malatya illeri dışında diğer illerde eğitim-öğretim 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.