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27.02.2020 - 17:15 | | AA

Manisa'da 2 pitbullun saldırdığı köpeği 3 vatandaş kurtardı!

Manisa'da, pitbull cinsi 2 köpeğin, ağaca bağlı köpeğe saldırısı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Manisa'da bir kişi, "Paşa"adlı Rus finosu olarak bilinen köpeğini iş yerinin önündeki ağaca bağladı.

Bu sırada pitbull cinsi 2 köpek, sahibinin elinden kaçarak ağaca bağlı köpeğe saldırdı.

Manisada 2 pitbullun saldırdığı köpeği 3 vatandaş kurtardı

Çevredeki 3 kişi tarafından 2 pitbullun saldırısından güçlükle  kurtarılan köpeğin karnında yaralar oluştu. Sahibi tarafından veterinere götürülen köpek, tedavi edildi.

Bu arada 2 pitbullun ağaca bağlı köpeğe saldırdığı anlar, bir iş  yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırı anı ve çevredeki vatandaşların müdahalesi görülüyor.

 

 

 

Hızı 50 kilometreye ulaştıMuğla'nın Bodrum ilçesinde bu sabah başlayan, öğleden sonra etkisini artıran lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Bodrum-İstanköy (Kos) ve Bodrum-Datça feribot seferleri yapılamadı.
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