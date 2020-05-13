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13.05.2020 - 13:39 | | AA

Manisa’da bir mahalle karantinaya alındı

Manisa’nın Gördes ilçesindeki bir mahalle karantinaya alındı.

Manisa’da bir mahalle karantinaya alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Evciler Mahallesi, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Karar üzerine jandarma ekipleri, mahalle sakinlerini bilgilendirerek karantina uygulamasını başlattı.

Manisa'nda Evciler Mahallesi'nin de aralarında bulunduğu 6 mahalle ve 2 sokak ile 7 apartmanın da karantina süreci devam ediyor.

Otomobilin üstüne teras yaptı, bagajına mangal yaktıANTALYA'da, daha önce üstünü kesip, içine branda gererek, havuza dönüştürdüğü otomobili polis tarafından otoparka çekilen oto aksesuarcısı Murat Tokmak (30), bu kez üzerine 'teras' kurup, bagaj kısmında mangal yaktığı otomobille caddelerde gezdi.
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