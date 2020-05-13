Manisa’da bir mahalle karantinaya alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Evciler Mahallesi, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Karar üzerine jandarma ekipleri, mahalle sakinlerini bilgilendirerek karantina uygulamasını başlattı.

Manisa'nda Evciler Mahallesi'nin de aralarında bulunduğu 6 mahalle ve 2 sokak ile 7 apartmanın da karantina süreci devam ediyor.