MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Manisa’da çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor!
ABONE OL
03.08.2020 - 16:00 | | DHA

Manisa’da çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor!

Manisa’nın Ahmetli ilçesine bağlı Hacıköseli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan ve 67 saat sonra büyük ölçüde kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

Manisa’da çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor!

Ahmetli'nin Hacıköseli Mahallesi Gürleyik mevkisindeki ormanlık alanda, 31 Temmuz Cuma günü saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Alev ve dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 2 söndürme uçağı, 4 helikopter, 60 orman ve itfaiye arazözü ile çok sayıda orman ve itfaiye personeli sevk edildi.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın için İzmir, Denizli, Muğla, Balıkesir, Kütahya ve Aydın orman müdürlüklerinden gelen ekipler de çalışmalara destek verdi. Ertesi gün sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın, rüzgarın da etkisiyle saat 16.00 sıralarında yeniden alevlendi. Alevlere 15 dakika sonra tekrar müdahaleye başlandı. Hacıköseli Mahallesi'nde 2 ev, 4 müştemilat ile 2 metruk bina zarar gördü. Alevlerin ilerlediği Ahmetli'nin kırsal Hacıköseli ve Bahçecik ile Turgutlu'nun Baktırlı mahalleleri tahliye edildi.

Çoğunluğun hayvancılıkla uğraştığı bölgede vatandaşlar hayvanlarını tahliye etti. Takviye ekiplerin de gelmesiyle 7 helikopter, 64 arazöz, 2 ilk müdahale aracı 11 dozer ve 250 söndürme işçisi ile alevlere gün boyunca müdahale edildi. Kızılçam ağaçları ile kaplı ormanlık alandaki yangında arazinin sarp olması ve rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandı. Havanın kararmasıyla helikopterle söndürme çalışmalarına da ara verilmek durumunda kalındı.

EVLER TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Gece boyunca 52 arazöz, 4 dozer ile alevlere müdahaleye devam edildi. Alevlerin ilerlediği Turgutlu'nun kırsal Sivrice Mahallesi'nde vatandaşlar, gece kendi istekleri ile tedbir amacıyla evlerini boşattı. Alevlerin ulaştığı Ahmetli'nin Alahıdır Mahallesi'nde, Kaymakamlık tarafından anons yapılıp, köylülerden tankeri ya da ilaçlama makinesi olanlardan söndürme helikopterlerinin su takviyesi yaptığı bölgedeki havuzlara su taşıması istendi. Günün ilk ışıkları ile birlikte ise 7 söndürme helikopteri yeniden söndürme çalışmalarına dahil oldu. Söndürme çalışmaları gece ve bu sabah da hummalı şekilde devam etti. Alevler 67 saat sonra kontrol altına alındı.

300 HEKTARLIK ORMANLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yaklaşık 300 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangında, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 8 söndürme helikopteri, 2 amfibik uçağı ve 42 arazöz ile soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

 

 

Milli Piyango'da yeni dönem başladı! Kazanma şansı 7 kat arttıTürkiye ekonomisine katkı sunmak üzere yola çıkan Sisal Şans, 1 Ağustos itibariyle faaliyetlerine başladı. Sisal Şans CEO’su Selim Ergün, bu akşam gerçekleştirilecek Çılgın Sayısal Loto’nun yeni dönem ilk çekilişi öncesi açıklamalarda bulundu. Altyapı, teknoloji, insan kaynakları, satış kanalları ve pazarlamaya, 50 milyon Euro’luk kapsamlı bir yatırım yaptıklarını anlatan Sisal Şans CEO’su Selim Ergün, "Yeni dönemde bütün oyunlarımızı, çekiliş makinelerimizi yeniledik, ikramiyelerin dağıtım oranlarını yüzde 47,5’tan yüzde 59’a yükselttik ve tüm Milli Piyango biletlerimizin, kazı kazan oyun kartlarının güvenlik özelliklerini arttırdık. Yeniliklerle kazanma ihtimali eskiye göre arttı" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Ankara-Konya karayolunda feci kaza! Çok sayıda ölü var

Son dakika... Ankara-Konya karayolunda feci kaza! Çok sayıda ölü var

Yüz binlerce kişi bekliyordu! Ve belli oldu 1200 lira...

Yüz binlerce kişi bekliyordu! Ve belli oldu 1200 lira...

Hepsi güncellendi... İşte sıfır otomobil fiyatları!

Hepsi güncellendi... İşte sıfır otomobil fiyatları!

Bim aktüel 3 Ağustos 2020 kataloğu fırsatları! Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Bim aktüel 3 Ağustos 2020 kataloğu fırsatları! Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Sıradaki Haber