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30.10.2020 - 15:31 |

Manisa'da deprem oldu mu bugün? Manisa'da deprem kaç şiddetinde oldu? Son depremler listesi

Gelen bir son dakika haberine göre; İzmir'de 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Manisa'da yaşayan vatandaşlar ise Manisa'da deprem oldu mu bugün? Manisa'da deprem kaç şiddetinde oldu? Son depremler listesi araştırmasına geçti. İşte detaylar...

Manisa'da deprem oldu mu bugün? Manisa'da deprem kaç şiddetinde oldu? Son depremler listesi

Son dakika haberleri arasında İzmir'de çok şiddetli deprem meydana geldiği belirtildi. Çevre illerden de hissedilen deprem, vatandaşları arayışa geçirdi. İşte depremi çok yakından hisseden iller...

MANİSA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Deprem İzmir’in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne’de de hissedildi. Depremle birlikte vatandaşlar yakınlarına bilgi vermek isteyince, operatörlerde yoğunluk oluştu. Hastaneler, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, alarm durumuna geçti.

Son Dakika: İzmir'de şiddetli deprem! Ege ve Marmara'yı salladıGelen bir son dakika haberine göre; İzmir'de 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
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