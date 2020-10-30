Manisa'da deprem oldu mu bugün? Manisa'da deprem kaç şiddetinde oldu? Son depremler listesi

Son dakika haberleri arasında İzmir'de çok şiddetli deprem meydana geldiği belirtildi. Çevre illerden de hissedilen deprem, vatandaşları arayışa geçirdi. İşte depremi çok yakından hisseden iller...

MANİSA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Deprem İzmir’in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne’de de hissedildi. Depremle birlikte vatandaşlar yakınlarına bilgi vermek isteyince, operatörlerde yoğunluk oluştu. Hastaneler, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, alarm durumuna geçti.