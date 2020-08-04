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04.08.2020 - 14:06 | | AA

Manisa'da eşini av tüfeğiyle yaralayan kişi intihar etti!

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde eşini av tüfeğiyle yaralayan 79 yaşındaki kişi, aynı silahla intihar etti.

Manisa'da eşini av tüfeğiyle yaralayan kişi intihar etti!

Gökkaya Mahallesi'nde yaşayan Halil Tetik (79), tartıştığı eşi Necla Tetik'i (76) av tüfeğiyle boynundan yaraladıktan sonra aynı silahla başına ateş etti.

Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine eve, jandarma ve sağlık  ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerince Halil Tetik'in olay yerinde yaşamını yitirdiği  belirlendi. 

Ağır yaralanan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

 

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