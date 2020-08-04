Manisa'da eşini av tüfeğiyle yaralayan kişi intihar etti!

Gökkaya Mahallesi'nde yaşayan Halil Tetik (79), tartıştığı eşi Necla Tetik'i (76) av tüfeğiyle boynundan yaraladıktan sonra aynı silahla başına ateş etti.
Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine eve, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekiplerince Halil Tetik'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ağır yaralanan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Son dakika! Malatya Pütürge'de korkutan deprem! Büyüklüğü 5.2! İlk görüntüler...Gelen bir son dakika haberine göre; Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep ve çevre illerde de hissedildi. Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, "Hasara var, can kaybı yok" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Soylu, "Hasara dönük ihbar yok" ifadelerini kullandı.