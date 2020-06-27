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27.06.2020 - 03:56 | | İHA

Manisa’da feci kaza! 1 ölü 1 ağır yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, aynı yönde ilerleyen başka bir otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri alev aldı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Manisa’da feci kaza! 1 ölü 1 ağır yaralı

 

Kaza, saat 23.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Eşme Kavşağı civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre İzmir’den Uşak yönüne seyir halinde olan Ozan Ş. idaresindeki 64 LS 902 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Bayram Yeşil(60) idaresindeki 35 PEU 13 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 35 PEU 13 plakalı otomobil alev alırken, 64 LS 902 plakalı otomobil ise yolun sağ tarafındaki su kanalına uçtu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, yangın söndürme tüpleri ile yanan otomobile müdahale ederken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdiler. Olay yerine 112 acil servis, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kula itfaiye amirliği ekipleri, bir yandan yanan otomobili söndürmek için çalışırken, bir yandan da otomobil içerisinde sıkışan sürücü Bayram Yeşil(60) ve yolcu olarak bulunan Halil Tuna’yı(70) sıkıştığı yerden çıkarmak için çalıştı. Kısa sürede söndürülen otomobildeki sıkıştıkları yerden çıkarılan ağır yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, hemen Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar. Burada tedavi altına alınan ağır yaralılardan Bayram Yeşil, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer ağır yaralı Halil Tuna ise hayati tehlike kaydı ile Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Tuna’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan aynı yönde ilerleyen otomobile arkadan çarpan otomobil sürücüsü Ozan Ş.’nin askeri personel olduğu öğrenildi. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan Ozan Ş., ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunda trafik bir süre kapanırken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile karayolunda trafik akışı tekrar normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa’da feci kaza 1 ölü 1 ağır yaralı

Manisa’da feci kaza 1 ölü 1 ağır yaralı

Manisa’da feci kaza 1 ölü 1 ağır yaralı

Manisa’da feci kaza 1 ölü 1 ağır yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.
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