MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Manisa'da feci kaza... Kontrolden çıkıp tabelaya çarptı
ABONE OL
22.05.2020 - 23:29 | | AA

Manisa'da feci kaza... Kontrolden çıkıp tabelaya çarptı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpan otomobildeki bir kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Manisa'da feci kaza... Kontrolden çıkıp tabelaya çarptı

Selim Bilgir'in (46) kullandığı 45 AU 407 plakalı otomobil, Manisa-Akhisar yolu Selimşahlar Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak bir akaryakıt istasyonun tabelasına çarptı.

İstasyondakilerin çağrısıyla olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen araç sürücüsü Bilgir ile araçtaki yolcular Hüseyin Demir (42) ve Servet Dumlu (48) Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araç sürücüsü Selim Bilgir, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

 

İsimsiz Kahramanlar CNN TÜRK'teCNN TÜRK, 24 Mayıs Pazar akşamı saat 18:00’de, İsimsiz Kahramanlar adlı belgeseli ekrana getirecek.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Manisa'da feci kaza... Kontrolden çıkıp tabelaya çarptı

Manisa'da feci kaza... Kontrolden çıkıp tabelaya çarptı

Herkesi ilgilendiriyor! Tek tek açıklandı...

Herkesi ilgilendiriyor! Tek tek açıklandı...

Milyonlarca kişiyi öldürmüştü! Bir asır önceki virüs kabusu

Milyonlarca kişiyi öldürmüştü! Bir asır önceki virüs kabusu

Bakan Koca, 81 il sağlık müdürüyle bayram öncesi online toplantı yaptı

Bakan Koca, 81 il sağlık müdürüyle bayram öncesi online toplantı yaptı

Sıradaki Haber