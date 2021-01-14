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14.01.2021 - 06:47 | | DHA

Manisa'da feci yangın! 3 ev kullanılamaz hale geldi

Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen 3 kişi ile hayvanları kurtarmaya çalıştığı sırada ayağından yaralanan Ayniye Helva'ya sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Manisa'da feci yangın! 3 ev kullanılamaz hale geldi

Encekler Mahallesi'nde Aşkın Ercan, Çetin Helva ve Ünal Helva'ya ait bitişik üç evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Manisada feci yangın 3 ev kullanılamaz hale geldi


Evlerin damlarında bulunan 15 büyükbaş hayvan, komşuların ahırlarına vatandaşlar tarafından tahliye edildi.

Çevredekilerin de müdahale ettiği yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülürken üç ev kullanılamaz hale geldi.

Dumandan etkilenen 3 kişi ile hayvanları kurtarmaya çalıştığı sırada ayağından yaralanan Ayniye Helva'ya sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Manisada feci yangın 3 ev kullanılamaz hale geldi


Dumandan etkilendiği için Kula Devlet Hastanesine kaldırılan ev sahibi Çetin Helva'nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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