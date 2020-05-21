MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Manisa'da korkunç olay! 17 yaşındaki çocuğu pompalı tüfekle öldürdüler
ABONE OL
21.05.2020 - 01:37 | | İHA

Manisa'da korkunç olay! 17 yaşındaki çocuğu pompalı tüfekle öldürdüler

Manisa’nın Salihli ilçesinde işlenen cinayette 17 yaşındaki kız çocuğu Ceren Kultaş, hayatını kaybetti.

Olay İzmir-Ankara Karayolu Taytan Mahallesi yol kavşağında bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre arkadaşının kullandığı bir otomobil ile benzin istasyonuna gelen Ceren Kultaş, arkadaşı otomobili yıkarken cep telefonu ile henüz tespit edilemeyen bir kişiyle tartıştı.

Bu tartışmanın hemen ardından motosiklet ile benzin istasyonuna gelen ve kimliği tespit edilemeyen bir kişi, uzaktan pompalı tüfekle Ceren Kultaş’a 3 el ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kultaş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis, şüpheliyi tespit etmek için çalışma başlattı.

Beyoğlu'nda silahlı saldırıBeyoğlu'nda tabancayla bacağından vurulan kişi, otomobile bindirilerek kaçırıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beyoğlu'nda olaylı gece! Önce vurdular, sonra kaçırdılar

Beyoğlu'nda olaylı gece! Önce vurdular, sonra kaçırdılar

Yüz binlerce çalışana ikramiye müjdesi! 1848 lira...

Yüz binlerce çalışana ikramiye müjdesi! 1848 lira...

Virüs kapma riski nerelerde yüksek olacak?

Virüs kapma riski nerelerde yüksek olacak?

Manisa'da korkunç olay! 17 yaşındaki çocuğu pompalı tüfekle öldürdüler

Manisa'da korkunç olay! 17 yaşındaki çocuğu pompalı tüfekle öldürdüler

Sıradaki Haber