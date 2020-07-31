Manisa'da orman yangını! Ekipler oraya koştu

Ahmetli ilçesine bağlı Gökkaya Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın bölgesine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 yangın söndürme helikopteri, 2 amfibik yangın söndürme uçağı ve 4 arazöz sevk edildi.











Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği söndürme çalışması sürüyor.