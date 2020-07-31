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31.07.2020 - 18:59 | | AA

Manisa'da orman yangını! Ekipler oraya koştu

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Manisa'da orman yangını! Ekipler oraya koştu

Ahmetli ilçesine bağlı Gökkaya Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın bölgesine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 yangın söndürme helikopteri, 2 amfibik yangın söndürme uçağı ve 4 arazöz sevk edildi.

Manisada orman yangını Ekipler oraya koştu



Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği söndürme çalışması sürüyor.

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