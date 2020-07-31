31.07.2020 - 18:59 | | AA
Manisa'da orman yangını! Ekipler oraya koştu
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Ahmetli ilçesine bağlı Gökkaya Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın bölgesine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 yangın söndürme helikopteri, 2 amfibik yangın söndürme uçağı ve 4 arazöz sevk edildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği söndürme çalışması sürüyor.
Boğularak hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi!Antalya’da, denizde boğularak hayatını kaybeden ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli olan polis memuru Özgül Özdoğan, Karabük’te toprağa verildi. Eşini kendi elleriyle mezara koyan polis memurunun eşi, oğluna sarılarak acısını dindirmeye çalıştı.