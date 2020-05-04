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04.05.2020 - 05:21 | | AA

Manisa'da polisten kaçan şüpheli uyuşturucuyla yakalandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu uyuşturucuyla yakalandı.

Manisa'da polisten kaçan şüpheli uyuşturucuyla yakalandı

 

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde devriye görevini sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri K.E'yi takibe aldı.

Polisleri fark ederek kaçan ve "dur" ihtarına uymayan şüpheli, yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin üst aramasında 150 gram esrar ele geçirildi.

3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kalktıİçişleri Bakanlığı'nca yeni tip corona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Bakanlık tarafından 28 Nisan Salı günü yayımlanan genelgeyle, Zonguldak'ın yanı sıra büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van il sınırları içinde 1 Mayıs Cuma itibarıyla başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması, 72 saatlik sürenin ardından saat 00.00 itibarıyla kaldırıldı.
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