15.04.2020 - 10:38 | | AA
Manisa'da silahlı kavga! 2 kişi yaralı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan kavgada tabancayla yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.
Yıldırım Mahallesi Alankuyu Sokak'ta Levent Kırhan (20) ve Azat Çağın (24) ile S.A. (25) arasında tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine S.A, tabancayla Kırhan ve Çağın'a ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar, Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, S.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.
Corona denetiminde ilginç diyalog: “Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu?"Okmeydanı’da corona virüs tedbirleri kapsamında marketleri denetleyen polis ve zabıta ekipleri, iş yeri sahiplerini bilgilendirerek etiket fiyatlarını kontrol etti. Denetim esnasında dışarıda maskesiz dolaşan bir genci durduran polis “Ben Suriyeliyim” diyen gence, “Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu?” cevabını vererek caddeden uzaklaştırdı.