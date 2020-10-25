Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Emniyet ekipleri, ilçe merkezinde uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik, 57 personelin katılımıyla uygulama gerçekleştirdi.

Uygulamalarda, 23,12 gram esrar, 172,93 gram metamfetamin, 1,29 gram skunk, 3 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ile hassas terazi ele geçirildi. 7 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E.Ö. (23) "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma'' suçunda tutuklandı. Şüphelilerden S.G. (18) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan uygulamada, 12 araca 9 bin 29 lira ceza kesildi, 4 araç trafikten men edildi.