25.10.2020 - 16:16 | | AA
Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik gerçekleştirilen uygulamalarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Emniyet ekipleri, ilçe merkezinde uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik, 57 personelin katılımıyla uygulama gerçekleştirdi.
Uygulamalarda, 23,12 gram esrar, 172,93 gram metamfetamin, 1,29 gram skunk, 3 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ile hassas terazi ele geçirildi. 7 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E.Ö. (23) "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma'' suçunda tutuklandı. Şüphelilerden S.G. (18) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan uygulamada, 12 araca 9 bin 29 lira ceza kesildi, 4 araç trafikten men edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye yaptırım restiCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Malatya 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşma yaptı. Erdoğan, 'F-35 için adım attık, bizi tehdit ettiniz. 'S400'leri Rusya'ya geri gönderin' dediniz. Bazı Amerikalılar çıkıyor, İlham kardeşimi arıyor, diyor ki 'Biz sizin yanınızda kimin yer aldığını biliyoruz, Erdoğan var, Türkiye var. Biz Türkiye'ye de yeri gelirse yaptırım uygularız.' Sen kiminle dans ettiğinin farkında değilsin. Yaptırımın neyse geç kalma yap' dedi.