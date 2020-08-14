Manisa'da yangın! Ekipler oraya koştu

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gaffar Okkan Mahallesi yakınlarında bulunan şehir çöplüğünde çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangında dumanı görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliğine bağlı itfaiye araçları, su ikmal araçları ile 20den fazla personel alevlere müdahale etti.
Yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altında alındı. Alanda soğutma çalışmaları devam ederken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.