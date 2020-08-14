Manisa'da yangın! Ekipler oraya koştu

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gaffar Okkan Mahallesi yakınlarında bulunan şehir çöplüğünde çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangında dumanı görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliğine bağlı itfaiye araçları, su ikmal araçları ile 20den fazla personel alevlere müdahale etti.



Yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altında alındı. Alanda soğutma çalışmaları devam ederken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.