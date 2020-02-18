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18.02.2020 - 19:52 |

Manisa'daki deprem sonrası Şükrü Ersoy'dan ilk açıklama

Manisa'da meydana gelen 5.2'lik deprem sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan ilk açıklama geldi. Şükrü Ersoy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, " Yavaş deprem devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Manisa'daki deprem sonrası Şükrü Ersoy'dan ilk açıklama

Şükrü Ersoy Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Manisa Kırkağaç bölgesinde depremler devam ediyor. Şimdi de M5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ekteki haritalarda 30 günlük aktive BÜ KREDAE ile AFAD web sayfalarından kısmen alınmıştır. Yavaş deprem devam ediyor

Manisadaki deprem sonrası Şükrü Ersoydan ilk açıklama

Yavaş depremler, bir fay hattında enerjinin ani değil, saatler hatta aylara uzanan bir sürede açığa çıkması olarak tanımlanıyor.

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