Manisa'daki deprem sonrası Şükrü Ersoy'dan ilk açıklama

Şükrü Ersoy Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Manisa Kırkağaç bölgesinde depremler devam ediyor. Şimdi de M5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ekteki haritalarda 30 günlük aktive BÜ KREDAE ile AFAD web sayfalarından kısmen alınmıştır. Yavaş deprem devam ediyor

Yavaş depremler, bir fay hattında enerjinin ani değil, saatler hatta aylara uzanan bir sürede açığa çıkması olarak tanımlanıyor.