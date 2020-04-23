Mantalite Ne Demek? Tdk'ya Göre Mantalite Kelimesinin Anlamı Nedir?

Mantalite kelimesi TDK tarafından da açıklanan bir kelimedir. Özellikle son dönemlerde bireyler arasında da bu kelime oldukça yaygın şekilde kullanılmaya başlanmıştır.

Mantalite Ne Demek?

Mantalite Fransızca kökenli bir sözcüktür. İsim olarak kullanılan mantalite kelimesinin anlamı anlayış, düşünce gücü demektir. Kelimenin örnek bir cümle içerisinde kullanılışı ise;

- Bu konudaki mantaliten çok yanlıştı.

Bu cümlede kişinin konuya karşı anlayışı ve düşüncesinin yanlış olduğu vurgulanmak istenmiştir. Mantalite kelimesi özellikle TDK tarafından en doğru şekilde açıklanmıştır. Bu kelimenin anlamını merak eden ve araştırmak isteyen kişiler öncelikle TDK tarafından yapılan açıklamalara bakabilirler.

TDK'ya Göre Mantalite Kelimesinin Anlamı Nedir?

TDK tarafından mantalite kelimesinin sözlük olarak açıklaması yapılmıştır. Mantalite ne demek sorusuna TDK tarafından verilen yanıt ise;

- "Anlayış" olarak açıklanmıştır.

Mantalite kelimesi özellikle doğru şekilde anlaşıldığında cümle kuruluşlarında da doğru şekilde kullanılmaktadır. Bu sebeple TDK tarafından sözcüğün anlam açıklaması mutlaka araştırılmalıdır.