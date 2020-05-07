MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Mantardan zehirlenen aile hastanelik oldu!
ABONE OL
07.05.2020 - 14:13 | | DHA

Mantardan zehirlenen aile hastanelik oldu!

Burdur’da, aynı aileden 4 kişi, araziden toplayıp, iftar yemeğinde yedikleri mantardan zehirlenerek, hastanede tedaviye alındı.

Mantardan zehirlenen aile hastanelik oldu!

Merkez Büğdüz köyü Menderes Mahallesi'nde yaşayan Bozdemir ailesi, dün iftar yemeğinde araziden topladıkları mantarı yedi. Mehmet Bozdemir (50), eşi Aysel Bozdemir (57), annesi Faden Özdemir (93) ve yengesi Keziban Bozdemir (66) mantar nedeniyle zehirlendi.

Mide bulantısı ve yüksek ateş şikayeti başlayan aile üyelerinden Faden Bozdemir, sağlık görevlilerince ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Yakınları tarafından otomobille aynı hastaneye götürülen Mehmet, Aysel ve Keziban Bozdemir ise acil servisteki ilk müdahalelerinin ardından dahiliye servisinde tedaviye alındı.

 

 

Nişanlısından ayrılan kadın denize atlayıp intihar etmek istediİstanbul Bakırköy'de polisi görünce intihar etmek istediğini söyleyerek denize atlayan kadını polis kurtardı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Patara'da heyecanlandıran yazıt bulundu

Patara'da heyecanlandıran yazıt bulundu

Emeklilere büyük kolaylık! Artık...

Emeklilere büyük kolaylık! Artık...

24 ilde 2 gün sokak kısıtlaması! Genelgenin detayları...

24 ilde 2 gün sokak kısıtlaması! Genelgenin detayları...

Gümüşhane Valisi uyardı! Bu süreçte lütfen ilimize gelmeyiniz

Gümüşhane Valisi uyardı! Bu süreçte lütfen ilimize gelmeyiniz

Sıradaki Haber