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09.09.2020 - 11:56 | | DHA

Manzara göreni kahretti! Bu arabada 3 kişi vardı...

Konya'da TIR'ın dorsesine çarpan otomobilin sürücü Fetih Güneş öldü, yanındaki 4 kişi yaralandı.  Güneş'in cansız bedeni ile yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Manzara göreni kahretti! Bu arabada 3 kişi vardı...
Otomobil, TIR'ın altına girdi: 1 ölü, 4 yaralı
Otomobil, TIR'ın altına girdi: 1 ölü, 4 yaralı
Otomobil, TIR'ın altına girdi: 1 ölü, 4 yaralı
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Kaza, saat 08.30 sıralarında Aksaray-Adana karayolu Ereğli ilçesi yakını Acıkuyu mevkiinde meydana geldi. Fetih Güneş (40) yönetimindeki 06 CAP 647 plakalı otomobil, Osman Kerik'in kullandığın 35 GD 9865 plakalı boru yüklü TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. 

Dorsenin altına girip, hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Güneş öldü, yanındaki Emine, Zeynep Nehir ve Elif İpek Güneş ile Melek Özalp yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fetih Güneş'in cansız bedeni ile yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güneş'in cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

Manzara göreni kahretti Bu arabada 3 kişi vardı...

4 bin TL maaş alan memurun dudak uçuklatan zenginliğiAdana’da 3 yılda zimmetine 3 milyon 181 bin 657 lira para geçirdiği öne sürülen 1’i kadın 5 zanlı tutuklanırken, 4 bin lira maaş alan mutemedin aralarında tarla, tuvalet gibi 35 taşınmazı olduğu, 3 yıllık hesap hareketinin ise 2 milyon 380 bin lira olduğu öne sürüldü.
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