Malatya, Mardin ve Şanlıurfa'da yarın okullar tatil mi? (14 Şubat)

Türkiye'nin büyük bölümü kar yağışı etkisi altında... Her gün birçok ilden tatil haberi geliyor. Mardin ve Şanlıurfa'da kar etkisini yitirmeden devam ederken öğrenciler "Mardin ve Şanlıurfa'da yarın okullar tatil mi?" sorusunu soruyor.

MARDİN VE ŞANLIURFA'DA YARIN OKULLAR TATİL!

MARDİN

Artuklu Kaymakamlığından yapılan açıklamada eğitime kar nedeniyle 1 gün daha ara verildiği belirtildi. Açıklamada "İlimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçemize bağlı her seviyedeki okullarda eğitim-öğretime 14 Şubat 2020 tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir. Öğretmen, öğrenci ve velilerimize saygıyla duyurulur" denildi.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, devam eden kar yağışından dolayı okulların 1 gün daha tatil edildiği duyuruldu. Açıklamada, "Meteorolojik veriler ışığında ilimiz genelinde kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının devam edecek olması nedeniyle, il merkezi ve ilçelerimizde kreşler, ilkokul, ortaokul ve liselerde 14 Şubat 2020 Cuma günü de 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Aynı tarihte engelli ve hamile kamu personelimiz de kurumlarınca idari izinli sayılacaktır” denildi.

MALATYA

Malatya'da, dün akşam başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kapanan yolları kar küreme araçlarıyla açma çalışmaları sürdürülürken, Vali Aydın Baruş, bugün olduğu gibi yarın için de okulların tatil edilebileceğini söyledi.