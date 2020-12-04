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04.12.2020 - 20:20 | | İHA

Mardin'de 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Mardin'de 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı

Edinen bilgilere göre, Yeşil Derik Caddesi'nden Derik istikametinden giden 33 BRN 56 plakalı pikap, aynı yönde seyreden 47 DK 625 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle 47 DK 625 plakalı hafif ticari araç da 47 AZ 336 plakalı araç ile çarpıştı.

Mardinde 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası yol iki yönlü trafiğe kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu. Çekici yardımıyla araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

Polisle çatışmaya girip kaçan şahıs yakalandıKonya'da kendisini gözaltına almaya gelen polis ile girdiği çatışmada yara almadan yakalanan Hamza T. (23), adliyeye sevk edildi. Poliste 35 suçtan kaydı bulunan Hamza T.'nin salı günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için polis tarafından durdurulmak istendiği ancak ekip otosuna ateş edip, kaçtığı ortaya çıktı.
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