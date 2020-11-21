21.11.2020 - 09:54 | | DHA
Mardin'de 4 kilo metamfetamin ele geçirildi
Mardin’in Nusaybin ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta, 4 kilo metamfetamin ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.
Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri terör örgütlerinin finans kaynaklarından olan uyuşturucuya geçit vermiyor. Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda, Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 4 kilo metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.
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