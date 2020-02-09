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09.02.2020 - 13:54 | | DHA

Mardin'de 8 aracın karıştığı kaza!

Mardin'de, buzlanma meydana gelen yolda 8 araç, birbirine girdi. Zincirleme kazada yaralanan olmadı.

Mardin'de 8 aracın karıştığı kaza!

Kaza, öğle saatlerinde, Ömerli ilçesi Mardin yolunda meydana geldi. Kar yağışının etkili olduğu ilçede, buzlanan yolda 8 araç, birbirine girdi. Zincirleme kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

İdlib'deki gözlem noktalarına komando ve zırhlı araç sevkiyatıTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'deki gözlem noktalarına komando ve paletli zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) sevk etti. Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen komando ile ZPT'lerin yer aldığı askeri konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
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