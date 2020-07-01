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01.07.2020 - 09:05 |

Mardin’de alevler geceyi aydınlattı, erken müdahale faciayı önledi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde biçilmiş arazide çıkan yangın yerleşim yerlerine de sıçradı. Olası facia vatandaşların dikkati ve itfaiyenin erken müdahalesiyle önlendi.

Mardin’de alevler geceyi aydınlattı, erken müdahale faciayı önledi

Edinilen bilgiye göre, Çağıl ve Büyükayrık kırsal mahallelerinde anızlardan çıkan yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle yerleşim alanlarına sıçradı. Ağaçlık alana da sıçrayan yangında olası facia itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile önlendi. Yangında sulama boruları, saman balyaları ve tarım aletleri yandı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı bir saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü.

Derik ve Nusaybin itfaiyesinin de Kızıltepe’deki yangınları söndürmek için destek ekip gönderdiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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