Mardin'de, askerlerin geçiş güzergahına tuzaklanan EYP imha edildi

Savur ilçesi kırsalında askerlerin geçiş güzergahına PKK'lı teröristler tarafından EYP tuzaklandığı bilgisini değerlendiren, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye sevk edildi. Yapılan arazi aramasında, EYP tespit edildi. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından EYP, Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından imha edildi.
Kadın cinayetleri için düzenlenen protestoyu gördü! Gözyaşlarını tutamadıKadın cinayetlerine dikkat çekerek, protesto etmek amacıyla bir grup amatör tiyatro sanatçısı Avcılar'da 'Heykel duruşu' performansı gerçekleştirdi. İlgi çeken performansı gören bir kadın gözyaşlarını tutamazken, 4 yıl önce boşandığı eşinden gördüğü şiddeti anlatarak "Kaburga kemiklerimi kırmıştı" dedi.