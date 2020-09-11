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11.09.2020 - 17:29 | | DHA

Mardin'de biri gri kategoride 2 terörist teslim oldu

Mardin kırsalında sürdürülen 'Yıldırım-8 Savur Operasyonu' kapsamında temas sağlanan 1'i gri kategoride aranan 2 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristler, aileleriyle buluşturuldu.

Mardin'de biri gri kategoride 2 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'nca Mardin kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Yıldırım-8 Savur Operasyonu' kapsamında güvenlik güçleri 2 teröristle temas sağladı. Yapılan görüşmelerin ardından PKK'lı teröristler A.T. ve E.Z. güvenlik güçlerine teslim oldu. Gözaltına alınan ve yapılan incelemede teröristlerden A.T.'nin İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride arandığı ve 2006'da lise okumak için gittiği İstanbul'da kandırılarak Van'a gönderilip terör örgütü PKK'ya katıldığı belirlendi. Teröristlerden E.Z. isimli kadının ise Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi öğrencisiyken kandırılarak Hakkari'ye gönderilip, terör örgütüne katıldığı öğrenildi. İşlemleri süren teröristler, İl Jandarma Komutanlığı'nda aileleriyle buluşturuldu. Evlatlarına sarılan aileler, duygulu anlar yaşadı.

Mardinde biri gri kategoride 2 terörist teslim oldu

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