Mardin'de dizüstü bilgisayardan tespit edilen PKK işbirlikçilerine operasyon

Mardin Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2019 yılında sözde 'Bagok' kırsalında gerçekleştirilen operasyonda bir dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Bilgisayarda yapılan incelemede terör örgütü PKK ile işbirliği içinde olan 12 kişi tespit edildi. Derik, Mazıdağı, Nusaybin ve Ömerli ilçelerinde yaşayan 12 şüphelinin evine eş zamanlı operasyon düzenlendi. 11 adreste gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, evde bulunmayan 4 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli de yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.