26.04.2020 - 14:50 | | DHA
Mardin'de ekmek daÄŸÄ±tan 2 kiÅŸi saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±!
Corona virÃ¼s tedbirleri nedeniyle sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ±nÄ±n bulunduÄŸu Mardin'de, ekmek daÄŸÄ±tan 2 fÄ±rÄ±n Ã§alÄ±ÅŸanÄ±, saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±.
Olay, sabah saatlerinde kent merkezindeki Nur Mahallesi'nde meydana geldi. Corona virÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle 4 gÃ¼ndÃ¼r devam eden sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ± nedeniyle evlere ekmek servisi yapan fÄ±rÄ±n Ã§alÄ±ÅŸanÄ± 2 kiÅŸiyle, yolda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± bir grup arasÄ±nda henÃ¼z bilinmeyen nedenle tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±.
TartÄ±ÅŸmanÄ±n bÃ¼yÃ¼mesiyle olay kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Kavgada ekmeklerin de yere dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Ã‡evredekilerin ihbarÄ±yla bÃ¶lgeye gelen polis ekipleri, kavgaya mÃ¼dahale ederek sonlandÄ±rdÄ±.
O anlarÄ± ise Ã§evredekiler tarafÄ±ndan cep telefonu kamerasÄ±yla kaydedildi.Â
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Ä°sveç'teki Türk hasta Emrullah GülüÅŸken'i taÅŸÄ±yan ambulans uçak Ankara'ya indiÄ°sveç'in Malmö kentinde yeni tip corona virüs (Covid-19) testi pozitif çÄ±kmasÄ±na raÄŸmen tedavi edilmeyerek evine gönderilen 47 yaÅŸÄ±ndaki Emrullah GülüÅŸken, çocuklarÄ± Esma, Samira ve Mahmut'la Türkiye SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ambulans uçaÄŸÄ±yla saat 13.45 itibarÄ±yla Türkiye'ye geldi.