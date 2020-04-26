Mardin'de ekmek daÄŸÄ±tan 2 kiÅŸi saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±!

Olay, sabah saatlerinde kent merkezindeki Nur Mahallesi'nde meydana geldi. Corona virÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle 4 gÃ¼ndÃ¼r devam eden sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ± nedeniyle evlere ekmek servisi yapan fÄ±rÄ±n Ã§alÄ±ÅŸanÄ± 2 kiÅŸiyle, yolda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± bir grup arasÄ±nda henÃ¼z bilinmeyen nedenle tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±.

TartÄ±ÅŸmanÄ±n bÃ¼yÃ¼mesiyle olay kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Kavgada ekmeklerin de yere dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Ã‡evredekilerin ihbarÄ±yla bÃ¶lgeye gelen polis ekipleri, kavgaya mÃ¼dahale ederek sonlandÄ±rdÄ±.

O anlarÄ± ise Ã§evredekiler tarafÄ±ndan cep telefonu kamerasÄ±yla kaydedildi.Â

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