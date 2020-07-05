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05.07.2020 - 11:10 | | DHA

Mardin'de elektrik akımına kapılan 2 işçi öldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, kamyonlara buğday yüklerken, mekanik ekipman nedeniyle elektrik akımına kapılan 3 işçiden Engin Tekin (42) ve Şeyhmus Akatay (44) yaşamını yitirdi, Erkan Gürkan ise hastanede tedaviye alındı.

Mardin'de elektrik akımına kapılan 2 işçi öldü

Olay, dün akşam saatlerinde, Kızıltepe'de medyada geldi. İşçiler Engin Tekin, Erkan Gürkan ve Şeyhmus Akatay, Viranşehir yolu üzerindeki tesisin sahasında, buğdayı nakliye kamyonlarına elevatörle doldurmaya başladı. İşçiler, son yüklemede ekipmanın yönünü çevirirken, ucunun yüksek gerilim hattına temas etmesiyle akıma kapıldı. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, elektrik akımına kapılan işçilerden Engin Tekin ve Şeyhmus Akatay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Erkan Gürkan ise ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye götürüldü. Atalay ve Tekin'in cansız bedenleri, otopsi için hastane morguna kaldırılırken, hastanede tedavisi süren Gürkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

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