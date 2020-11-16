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16.11.2020 - 10:58 | | AA

Mardin'de hafif ticari araç ve kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Mardin'in Ömerli ilçesinde hafif ticari araç ve kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Mardin'de hafif ticari araç ve kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Mardin'deki faciadan görüntüler
Mardin'deki faciadan görüntüler
Mardin'deki faciadan görüntüler
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Alınan bilgiye göre, Mardin-Ömerli kara yolunda Abdulkadir Elçiboğa idaresindeki 34 BLD 845 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonla çarpıştı.

Kazada sürücü Elçiboğa hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

 

İstanbul'da toplu taşıma araçlarına korona denetimiİstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı.
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