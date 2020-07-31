Mardin'de menfeze tuzaklanan EYP imha edildi

Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerince yapÄ±lan istihbari Ã§alÄ±ÅŸmayla, PKK'lÄ± terÃ¶ristler tarafÄ±ndan DargeÃ§it ilÃ§esindeki Kerboran kÄ±rsalÄ±nda, asfalt yol Ã¼zerindeki menfeze el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± tuzaklandÄ±ÄŸÄ± bilgisi edinildi.
BÃ¶lgeye operasyon dÃ¼zenleyen ekipler, yaptÄ±klarÄ± aramada menfezde el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yÄ± tespit etti.
BÃ¶lgede gÃ¼venlik Ã¶nlemlerinin alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, patlayÄ±cÄ± kontrollÃ¼ ÅŸekilde imha edildi.Â
Taksici ile müÅŸteri arasÄ±nda indi bindi kavgasÄ±Bahçelievlerâ€™de taksiye binen müÅŸteri ile ÅŸoför arasÄ±nda kÄ±sa mesafe tartÄ±ÅŸmasÄ± çÄ±ktÄ±. KadÄ±n yolcu tartÄ±ÅŸma nedeniyle kendisini araçtan indiren ticari taksi sürücüsünün üzerine yürürken, o anlar cep telefonu kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.