MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerGündem Haberleri Mardin'de menfeze tuzaklanan EYP imha edildi
ABONE OL
31.07.2020 - 13:48 | | DHA

Mardin'de menfeze tuzaklanan EYP imha edildi

Mardin'in DargeÃ§it ilÃ§esinde PKK'lÄ± terÃ¶ristler tarafÄ±ndan menfeze tuzaklanan el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±, imha edildi.Â

Mardin'de menfeze tuzaklanan EYP imha edildi

Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerince yapÄ±lan istihbari Ã§alÄ±ÅŸmayla, PKK'lÄ± terÃ¶ristler tarafÄ±ndan DargeÃ§it ilÃ§esindeki Kerboran kÄ±rsalÄ±nda, asfalt yol Ã¼zerindeki menfeze el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± tuzaklandÄ±ÄŸÄ± bilgisi edinildi.

BÃ¶lgeye operasyon dÃ¼zenleyen ekipler, yaptÄ±klarÄ± aramada menfezde el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yÄ± tespit etti.

BÃ¶lgede gÃ¼venlik Ã¶nlemlerinin alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, patlayÄ±cÄ± kontrollÃ¼ ÅŸekilde imha edildi.Â 

Taksici ile müÅŸteri arasÄ±nda indi bindi kavgasÄ±Bahçelievlerâ€™de taksiye binen müÅŸteri ile ÅŸoför arasÄ±nda kÄ±sa mesafe tartÄ±ÅŸmasÄ± çÄ±ktÄ±. KadÄ±n yolcu tartÄ±ÅŸma nedeniyle kendisini araçtan indiren ticari taksi sürücüsünün üzerine yürürken, o anlar cep telefonu kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.
daha fazla video iÃ§in

GÜNCEL HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Türkiye'yi sarsan taciz skandalÄ±! Gamzenur yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±

TÃ¼rkiye'yi sarsan taciz skandalÄ±! Gamzenur yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±

Ä°ki maaÅŸ birden! SGK'lÄ± çalÄ±ÅŸanlar...

Ä°ki maaÅŸ birden! SGK'lÄ± Ã§alÄ±ÅŸanlar...

BoÄŸa saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± sahibini öldürdü; dehÅŸet anlarÄ± kamerada

BoÄŸa saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± sahibini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼; dehÅŸet anlarÄ± kamerada

Oruç Reis'in açÄ±k denizde bekleyiÅŸi sürüyor

OruÃ§ Reis'in aÃ§Ä±k denizde bekleyiÅŸi sÃ¼rÃ¼yor

SÄ±radaki Haber