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07.02.2021 - 09:09 | | DHA

Mardin'de operasyon! 9 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Mardin’in Artuklu, Ömerli ve Nusaybin ilçelerinde, PKK’ya yönelik operasyon nedeniyle 9 kırsal mahalle ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Mardin'de operasyon! 9 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Valilik’ten yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinde bulunduğu değerlendirilen, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek, bölgedeki mahallelerde mevcut aranan şahısları yakalamak amacıyla operasyon başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, operasyon kapsamında Artuklu ilçesi kırsal Aytepe, Yardere, Oğuz, Ahmetli mahalleleri, Ömerli İlçesi kırsal Sulakdere Mahallesi, Nusaybin ilçesi Koruköy, Büyükkardeş, Küçükkardeş, Doğuş mahalleleri ile bu mahallelere bağlı mezralar ve Kuşkayası mezrasında ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu.

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