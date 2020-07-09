Mardin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı

Kaza, öğle saatlerinde, kırsal Tepebağ Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Nurullah Çakar'ın (40) kullandığı 47 HE 040 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Hacı Çin'in (33) yönetimindeki 63 E 9787 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, her iki sürücü de yaralandı.

Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.