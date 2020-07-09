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09.07.2020 - 16:49 | | DHA

Mardin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı

Mardin'in Derik ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücüler yaralandı.

Mardin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı

Kaza, öğle saatlerinde, kırsal Tepebağ Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Nurullah Çakar'ın (40) kullandığı 47 HE 040 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Hacı Çin'in (33) yönetimindeki 63 E 9787 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, her iki sürücü de yaralandı.

Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Bakan Süleyman Soylu'dan Sakarya'daki patlama ile ilgili açıklamaSakarya'da havai fişek taşıyan kamyonda patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. İçişleri Bakanlığı'ndan da patlamaya ilişkin son dakika açıklaması yapıldı. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bölgeye gitti. Bakan Soylu patlama bölgesinde yaptığı açıklamada, 'Hem bu konuyla ilgili, hem adli idari soruşturma devam ediyor. Bizim bu konuyla ilgili emniyet,mülkiye müfettişlerimiz biraz sonra alana intikal ederler. Savcılarımız zaten meseleyi araştırıyorlar' dedi.
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