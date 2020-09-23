Mardin'de terör operasyonu: 2 gözaltı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu terör örgütü iş birlikçileri ile propagandasını yapanlara yönelik Midyat ve Artuklu ilçesinde operasyon düzenledi.
Operasyonda, Midyat'ta A.A. ve Artuklu ilçesinde C.A. gözaltına alındı.
Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor
Sultangazi'de gelin konvoyuyla yolu kapatıp halay çektilerSultangazi'de, gelin konvoyundakiler araçlarını durdurup trafiğin yoğun seyrettiği yolu kapatarak halay çekti. Sürücülerin korna çalarak tepki gösterdiği yolda halay çekme anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis, gelin ve damadın da aralarında olduğu halay çekenleri tespit ederek, cezai işlem uyguladı.