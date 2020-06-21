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21.06.2020 - 09:00 | | AA

Mardin’de uyuşturucu operasyonunda yaklanan 4 kişi tutuklandı

Mardin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan dört kişi tutuklandı.

Mardin’de uyuşturucu operasyonunda yaklanan 4 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Midyat Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında uyuşturucu satışı ve kullanımını önlemek için çalışma yapıldı.

Midyat ilçe girişinde durdurulan iki araçta, detektör köpeği Nily'nin de katılımıyla yapılan aramda 2 kilo 39 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dört zanlı tutuklandı.

 

İngiltere'deki bıçaklı saldırıİngiltere'de başkent Londra yakınlarındaki bir kasabada meydana gelen bıçaklı saldırının terör bağlantılı olduğu ileri sürüldü.
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