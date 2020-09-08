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08.09.2020 - 19:57 |

Maria ile Mustafa konusu nedir, Maria ile Mustafa oyuncuları kimler?

ATV'nin yeni dizisi olan Maria ile Mustafa dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Pazar günleri ekrana gelen Maria ile Mustafa dizisi güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusuyla izleyiciden büyük ilgi görmeye başladı. Peki Maria ile Mustafa konusu nedir, Maria ile Mustafa oyuncuları kimler?

Maria ile Mustafa konusu nedir, Maria ile Mustafa oyuncuları kimler?

ATV kanalında Pazar günleri yeni bölümleri yayınlanacak olan Maria ile Mustafa dizisinin konusu, Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa'nın aşk hikayesi...

MARİA İLE MUSTAFA OYUNCULARI KİMLER?

Jessica May
Hilmi Cem İntepe
Tamer Levent, Atalan
Ezgi Çelik
Haki Biçici
Zeynep Gülmez
Hülya Gülşen
Tuğba Tutuğ

MARİ İLE MUSTAFA 1. BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Kolombiyalı bir anne ve Kapadokya'lı bir babanın kızı olan Maria Yıldırım, yıllar sonra doğduğu büyülü topraklara geri döner. Bu yolculuk sırasında yörenin en büyük ailelerinden biri olan Candemir Ailesi'nden Mustafa Candemir'le tanışır. Biri kaderinde ne yazılıysa onu, diğeri ise kendi kaderini kendi yazmaya inanan bu iki genç kısa sürede birbirlerine deliler gibi aşık olurlar. Maria, henüz küçük bir kızken terk ettiği "Güzel Atlar Diyarı"nda hayatının aşkını bulduğunu düşünür. Ama onu çok büyük bir sürpriz beklemektedir. Mustafa Candemir, göründüğü kadar özgür bir adam değildir!

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu ( 8 Eylül 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye’de son 24 saatte 110 bin 565 covid-19 testi yapıldı, 1761 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 52 kişi covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1159 oldu.
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