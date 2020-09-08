Maria ile Mustafa konusu nedir, Maria ile Mustafa oyuncuları kimler?
ATV'nin yeni dizisi olan Maria ile Mustafa dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Pazar günleri ekrana gelen Maria ile Mustafa dizisi güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusuyla izleyiciden büyük ilgi görmeye başladı. Peki Maria ile Mustafa konusu nedir, Maria ile Mustafa oyuncuları kimler?
ATV kanalında Pazar günleri yeni bölümleri yayınlanacak olan Maria ile Mustafa dizisinin konusu, Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa'nın aşk hikayesi...
MARİA İLE MUSTAFA OYUNCULARI KİMLER?
Jessica May
Hilmi Cem İntepe
Tamer Levent, Atalan
Ezgi Çelik
Haki Biçici
Zeynep Gülmez
Hülya Gülşen
Tuğba Tutuğ
MARİ İLE MUSTAFA 1. BÖLÜMDE NELER OLUYOR?
Kolombiyalı bir anne ve Kapadokya'lı bir babanın kızı olan Maria Yıldırım, yıllar sonra doğduğu büyülü topraklara geri döner. Bu yolculuk sırasında yörenin en büyük ailelerinden biri olan Candemir Ailesi'nden Mustafa Candemir'le tanışır. Biri kaderinde ne yazılıysa onu, diğeri ise kendi kaderini kendi yazmaya inanan bu iki genç kısa sürede birbirlerine deliler gibi aşık olurlar. Maria, henüz küçük bir kızken terk ettiği "Güzel Atlar Diyarı"nda hayatının aşkını bulduğunu düşünür. Ama onu çok büyük bir sürpriz beklemektedir. Mustafa Candemir, göründüğü kadar özgür bir adam değildir!