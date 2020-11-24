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24.11.2020 - 09:39 | | İHA

Market ve manava giren hırsız kameraya takıldı

Bursa'nın İnegöl İlçesinde bir market ve manava giren hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Hırsızın rahat tavırları dikkat çekti.

Market ve manava giren hırsız kameraya takıldı

Edinilen bilgiye göre, olay Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek şahsın ilk hedefi cadde üzerinde bulunan bir market oldu. İçeriye giren hırsız önce çekmecede bulunan bir miktar parayı aldı. Ardından sigara rafından bulunan tüm sigara paketlerini alan hırsız kendisine yeni hedef seçti.

Hırsızın ikinci hedefi ise marketin hemen yanında bulunan bir manav oldu. Burada bulunan bir miktar bozuk parayı alan şahıs kayıplara karıştı. Hırsızın rahat tavırları görenleri şaşırttı. Sabah işyerine gelen işletme sahipleri gördükleri manzara karşısında şok oldular. İhbar üzerine gelen polis ekipleri iki işyerinde incelemede bulundu.

İşyeri sahibi Samet S. şunları söyledi: "Olay sabaha karşı olmuş. İşyerimize giren bir hırsız önce kasadaki bir miktar parayı almış ardından yaklaşık 50 paket sigarı alıp yan taraftaki manava girmiş.Bizler sabah işyerimize geldiğimizde fark ettik. Polise haber verdik, inşallah en kısa sürede şahıs bulunur"

Özbek kadına korku dolu anlar yaşattıİstanbul'da minibüsle Topkapı'ya gitmek isterken otogara götürülen Özbekistanlı Nodira M.(46) tüm yolcuların inmesinin ardından iddiaya göre şoförün tacizine uğradı. Minibüs şoförü İzzet A.(30)'nın, "Sana ev açarım" dediği kadının telefon numarasını alana kadar da kapıyı açmayarak minibüsten inmesine izin vermediği ileri sürüldü. Telefon numarasını vererek minibüsten inebildiği iddia edilen Nodira M.'nin şikayeti üzerine soruşturma yapan savcılık, minibüs şoförü İzzet A. hakkında 9 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açtı. O, anlar minibüs kamerasına da yansıdı. Yaşadıklarını anlatan Nodira M. "Tek başıma kalınca aklımdan Özgecan geçti, çok korktum." dedi.
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