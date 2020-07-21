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21.07.2020 - 15:07 | | DHA

Market zincirine yangın şoku

İzmir'in Torbalı ilçesinde, bir tarladaki anız ateşi, bitişikteki bir marketler zincirine ait depoya sıçradı. Ahşap paletlerin bulunduğu bölümü saran alevler, havadan ve karadan yapılan müdahale ile güçlükle kontrol altına alındı.

Market zincirine yangın şoku

İzmir Torbalı'nın kırsal Pancar mahallesindeki bir tarlada, bugün saat 13.00 sıralarında yakılan anız ateşi, rüzgarın etkisiyle bitişikteki bir marketler zincirinin deposuna sıçradı.

Alevler kısa sürede depodaki ahşap paletlerin olduğu bölümü sardı. İhbar üzerine, 1 söndürme helikopteri ile havadan müdahalede bulunulurken, diğer yandan depoda çalışan işçiler tahliye edildi.

Alevler, yaklaşık 1 saatlik çalışma ile kontrol altına alınırken, depoda büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Uçak sert iniş yaptı, faciadan dönüldüAmerikan Federal Narkotik Dairesi'ne (DEA) ait uçak Kolombiya'nın başkenti Bogota'da havalimanına sert iniş yaptı. Kazada can kaybı ya da yaralanma olmadı.
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