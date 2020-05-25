Markete giren 4 kişi içki ve sigara çaldı!

Olay, geçen cuma günü merkez Nilüfer ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. 4 şüpheli, marketin kilitli olan kapısını kırarak, içeri girdi. İçki ve sigara reyonuna yönelen hırsızlar, buradan çok sayıda ürünü alarak, marketten çıktı. Kaçarken çaldıkları sigaraların bir kısmını düşüren 4 şüphelinin hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Markete gelen çalışanlar, hırsızlığı fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Denizlerimizdeki yeni tehlike: Aslan balığıMuğla'nın Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Datça açıklarında uzmanların zehirli ve istilacı türler olarak belirttiği balon balığından sonra aslan balığının da sıklıkla görülmesi tedirginlik yarattı. Marmaris Çevrecileri Derneği Başkanı Ahmet Kutengin, "Marmaris kıyı ve açıklarında ciddi zehirli tür istilası var" dedi