24.05.2020 - 06:56 |
Marketler açık mı? Bugün marketler saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?
Ramazan Bayramı'nın ilk gününü idrak ediyoruz. Corona virüs salgını nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Durum böyle olunca vatandaşlar ev ihtiyaçlarını karşılamak için marketlerin açık olup olmadığını sorguluyor. Bugün marketler açık mı? Bayramın ilk gününde marketler saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?
22 Mayıs 2020 Cuma günü saat 24:00'de başlayan sokağa çıkma yasağı, 26 Mayıs 2020 Salı günü saat 24:00'a kadar sürecek. Toplam 4 günlük sokağa çıkma yasağında hangi işletmeler açık olacak merak konusu. Özellikle marketler açık olacak mı büyük merakla araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesini yayımladı ve tüm merakları giderdi. İşte genelgede yer alan marketler hakkında bilgiler...
MARKETLER AÇIK MI?
24.05.2020 Pazar,
25.05.2020 Pazartesi
26.05.2020 Salı günleri
market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler kapalı olacaktır.
'Maske tak' diye uyaran güvenlik görevlisine testereyle saldırdıKocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir kişi, kendisini maske takması konusunda uyaran güvenlik görevlisine otomobilinin bagajından aldığı testereyle saldırmaya çalıştı. O onları sosyal medya hesabından paylaşan hastane başhekimi Mustafa Güneş, "Sırf toplumun sağlığını koruma amacıyla yapılan bu uyarıya arabasından çıkardığı testere ile saldıran bu şahsı şiddetle lanetliyorum" dedi.