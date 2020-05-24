Marketler açık mı? Bugün marketler saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?

22 Mayıs 2020 Cuma günü saat 24:00'de başlayan sokağa çıkma yasağı, 26 Mayıs 2020 Salı günü saat 24:00'a kadar sürecek. Toplam 4 günlük sokağa çıkma yasağında hangi işletmeler açık olacak merak konusu. Özellikle marketler açık olacak mı büyük merakla araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesini yayımladı ve tüm merakları giderdi. İşte genelgede yer alan marketler hakkında bilgiler...

MARKETLER AÇIK MI?

24.05.2020 Pazar,

25.05.2020 Pazartesi

26.05.2020 Salı günleri

market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler kapalı olacaktır.