Marketler - bakkallar açık mı? Bugün marketler - bakkallar saat kaça kadar açık? Sokağa çıkma yasağında bilinmesi gerekenler

İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine, 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge gönderildi. Genelgeye göre daha önceki kısıtlamalardan farklı olarak marketler ve bakkallar için açıklama yapıldı. Toplam 4 gün sürecek olan sokağa çıkma yasağının ilk iki gününde şöyle değişiklik uygulanacak.

MARKETLER - BAKKALLAR AÇIK MI?

23 - 24 Nisan 2020 günleri marketler ve bakkallar açık olacak. Fakat belli bir saate kadar hizmet verebilecek. Peki bugün marketler ve bakkallar saat kaça kadar açık olacak?

BUGÜN MARKETLER - BAKKALLAR SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Uygulamanın günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla, ramazanın başlayacak olması nedeniyle içeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirler alınacak. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23 Nisan Perşembe ve 24 Nisan Cuma günleri marketler ve bakkallar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Bu kapsamda vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelliler hariç) ikametlerine en yakın market ve bakkallara gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında marketler ve bakkallar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.