Marketler bugün açık mı? Marketler bugün saat kaçta açılıyor/kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Carrefour, Migros çalışma saatleri

Hafta sonlar uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında 16 Mayıs 00:00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bugünde devam ediyor. Sokağa çıkma yasağının son gününde marketlerde ihtiyaçları olan vatandaşlar Marketler bugün açık mı sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Peki Marketler bugün saat kaçta açılıyor/kapanıyor?İşte BİM, A101, ŞOK, Carrefour, Migros çalışma saatleri

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER AÇIK MI?

Marketlerin çalışma durumu ile ilgili genelgede şu ifadeler yer aldı;

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;

a) Market, bakkal, manav ve kasaplar;

a.1- Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 15.05.2020 Cuma günü market, bakkal, manav ve kasaplar saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebilecek.

a.2- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 16 Mayıs Cumartesi ve 17 Mayıs Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve online satış yapan işletmeler de kapalı olacak.

a.3- Kısıtlamanın olduğu 18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı günleri marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.