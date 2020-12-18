Marketler bugün saat kaça kadar açık? Hafta sonu marketler açık olacak mı?
Hafta sonu sokağa kısıtlaması bu akşam 81 ilde yeniden başlayacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 Kasım'da alınan kabine toplantısında kararı ile uygulamaya koyulan hafta sonu sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da 81 ilde uygulanmaya devam edecek. Marketlerden ihtiyacı olan vatandaşlar bugün marketlerin saat kaça kadar açık olacağı sorusuna yanıt arıyor. Peki Hafta sonu marketler açık olacak mı, bugün saat kaça kadar hizmet verecek?
Marketler bugün saat kaça kadar açık sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. 30 Kasım'da alınan kabine toplantısının ardından 81 ilde hafta sonları kesintisiz süre ile sokağa çıkma yasağı kararı alınmış alınan karar kapsamında bazı iş yerlerinin çalışma süreleri hakkında düzenlemeye gidilmişti. Düzenleme kapsamında market, kafe, restoran, AVM'lerin çalışma saatleri yeniden düzenlenmişti. Peki Marketler bugün saat kaça kadar açık olacak?
MARKETLER BUGÜN SAAT KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?
Marketler hafta içi günlerinde 10:00-20:00 saatleri arasında hizmet veriyor. 21:00'den sonra sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor
HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI?
Hafta sonu kesintisiz süre ile uygulanan sokağa çıkma yasağı süresince 10:00-17:00 saatleri arasında marketler hizmet vermeye devam ediyor. Marketlerin yanı sıra fırın, manav, kasap ve kuruyemişçi gibi işletmelerde bu zaman dilimleri içerisinde hizmet vermeye devam ediyor
20 yaş altı ve 65 yaş üstü bireyler market, manav, kuruyemiş, fırın ve kasap gibi işletmelere gidemiyor.